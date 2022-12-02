Киргизия столкнулась с дефицитом долларов

ЦБ Киргизии: в стране наблюдается дефицит долларов из-за усложнения логистики и спекуляций

Киргизия столкнулась с дефицитом наличных долларов — его главными причинами стали нарушение логистических цепочек при поставах валюты и спекуляции населения с целью получения прибыли из-за курсовой разницы валют, заявил на своем сайте местный ЦБ, Национальный банк Кыргызской Республики (НБК).

Чтобы побороть нехватку, НБК принял ряд антикризисных мер, в том числе ввел запрет на вывоз наличных долларов из страны коммерческими банками, обменниками и микрофинансовыми организациями. При этом ЦБ подчеркнул, что законодательство страны обеспечивает свободное движение капитала, поэтому другие юридические, а также все физические лица могут беспрепятственно ввозить и вывозить иностранную валюту.

Многие киргизские банки в настоящее время заняты организацией поставок валюты, в том числе долларов, однако логистические сложности влияют на их конечную стоимость. НБК привел данные местных кредитных организаций, согласно которым размер комиссии за обналичивание долларов подскочил с 0,5 до 4 процентов.

2 декабря замглавы НКБ Кайып Куленбеков объяснил отказ киргизских банков обслуживать карты российской ПС «Мир». По его словам, решения приняты из-за опасений попасть под блокирующие санкции США. Куленбеков добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 9-10 отказавшихся работать с «Миром» кредитных организаций. Среди них «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», а также государственный банк страны «Айыл-банк».

