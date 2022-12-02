Глава Всемирного банка оценил стоимость восстановления Украины

Глава ВБ Малпасс: стоимость восстановления Украины превысит 350 миллиардов долларов

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс оценил стоимость восстановления инфраструктуры Украины после окончания военного противостояния с Россией. Он считает, что на эти цели придется потратить значительно более 350 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

«Я ожидаю, что предварительная оценка стоимости восстановления в размере 350 млрд долларов может быть в достаточной степени превышена», — заявил глава банка, подчеркнув, что основную статью расходов составит восстановление энергосистемы страны.

Малпасс опроверг заявления о том, что союзники Украины устали постоянно выделять ей средства, отметив, что те продолжают активно помогать Киеву.

Ранее Минобороны Италии прокомментировало слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ряд стран НАТО не только занимается поставками вооружений Киеву, но и проводит подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории. В оборонном ведомстве опровергли его заявление, отметив, что на территории Италии не проходит обучение украинских военных.