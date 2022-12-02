Глава МАГАТЭ заявил о подготовке к встрече с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о подготовке к встрече с президентом России Путиным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в разговоре с ТАСС заявил, что сейчас ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Подробности подготовки не приводятся.

Вместо этого глава МАГАТЭ рассказал, что первая миссия агентства отправится на Ровенскую АЭС и Хмельницкую АЭС на следующей неделе. Кроме того, на этой неделе другая миссия провела инспекцию Южно-Украинской АЭС.

Гросси не исключил, что может снова встретиться с Путиным, в интервью газете La Repubblica. В нем он также заявил, что взял на себя обязательство обеспечить безопасность Запорожской АЭС и найти решение как можно скорее, понадеявшись, что сможет придумать его к концу 2022 года.

Гросси и Путин встречались в Москве 11 октября.