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10:26, 2 декабря 2022Бывший СССР

В Запорожской области заявили об использовании ВСУ «кочующих» минометов

Рогов заявил, что ВСУ используют тактику «кочующих» минометов в Запорожской области

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют «кочующие» минометы в окрестностях города Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Противник перешел к использованию "кочующих" минометов, это тактика использовалась в 2014 году в Донбассе. Под Гуляйполем в сторону Полтавки и Малиновки постоянно используют данный вид противостояния», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что украинские бойцы перевозят указанное вооружение на гражданских машинах, «отжатых» у местного населения. По его словам, ВСУ пытаются вызвать со стороны союзных сил ответную реакцию по любым движущимся автомобилям. Он назвал это провокационной составляющей.

Ранее союзные силы уничтожили 100 солдат ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области. Рогов уточнил, что военные Украины предприняли попытку прорыва. Как он утверждает, была ликвидирована бронетехника и артиллерия украинских бойцов.

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Кристина Есикова
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