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14:19, 2 декабря 2022Мир

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии из-за слов об обходе антироссийских санкций

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии из-за слов о грузинском экспорте чешской продукции в РФ

Фото: CTK Photo / Vit Simanek / Globallookpress.com

Посол Чехии в Тбилиси Петр Микиска был вызван в МИД Грузии из-за слов об обходе грузинской стороной антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского внешнеполитического ведомства.

«Причиной этому стало его заявление, распространенное в СМИ, в котором он говорил о том, что часть продукции, которая поступает из Чехии в Грузию, идет в Россию в обход санкций», — объяснили в министерстве.

В октябре был опубликован отчет Национальной службы статистики Грузии, в котором говорилось, что с января по сентябрь 2022 года Россия увеличила товарооборот со страной в полтора раза (на 50 процентов), до 1,7 миллиарда долларов. В настоящее время Москва является крупнейшим торговым партнером Тбилиси после Анкары, на третьем месте — Пекин. За девять месяцев доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 12,6 процента.

В мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти страны усилили контроль на пропускных пунктах с Россией, чтобы предотвратить провоз санкционных товаров. По его словам, ввоз и вывоз товаров осуществляется через 20 таможенных пунктов, где грузы проходят контроль более тысячи таможенников.

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Варвара Кошечкина
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