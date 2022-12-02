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10:13, 2 декабря 2022Культура

Канье Уэста вновь заблокировали в соцсети из-за призывов к насилию

Илон Маск вновь заблокировал Канье Уэста в соцсети из-за призывов к насилию

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Аккаунт американского рэпера и дизайнера Канье Уэста вновь заблокировали в Twitter. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Незадолго до блокировки музыкант опубликовал ряд постов, среди которых было изображение свастики, а также выразил слова поддержки бренду Balenciaga, ранее выпустившему рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутики.

Помимо этого, Уэст опубликовал фотографию владельца Twitter Илона Маска, которого обливают водой из шланга на яхте.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило, запрещающее подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован. Просто уточняю, что его учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не из-за нелестного фото, на котором Ари (американский бизнесмен Ари Эмануэльприм. «Ленты.ру») обливает меня из шланга. Честно говоря, эти фотографии стали полезной мотивацией для похудения», — написал Маск.

В октябре аккаунт Канье Уэста в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) был заблокирован из-за антисемитского поста.

Ранее музыкант заявил о симпатиях к Гитлеру.

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Анастасия Астахова
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