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14:13, 2 декабря 2022Россия

Российские военные поразили пункт дисклокации иностранных наемников в ДНР

Минобороны сообщило о поражении ВС РФ пункта дислокации наемников в Часовом Яре в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные поразили пункт дисклокации иностранных наемников в населенном пункте Часовой Яр Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 2 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, удалось поразить около 80 артиллерийских подразделений украинских военных на позициях, уточнил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, российские войска также нанесли удары по семи пунктам управления противника в населенных пунктах Харьковской и Запорожской областей и ДНР.

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ВС РФ отбили атаки противника из Угледара, в результате перестрелки были убиты до 50 украинских военных, а также уничтожен один танк и три бронетранспортера, добавили в Минобороны.

Ранее российское военное ведомство докладывало о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников у Славянска ДНР. Их поразили оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

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Анна Щербакова
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