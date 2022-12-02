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14:05, 2 декабря 2022Экономика

В США заговорили об угрозе блэкаута

Эксперт: американцы рискуют столкнуться с массовым отключением электроэнергии

Фото: Brian Snyder / Reuters

США могут столкнуться с массовым отключением электроэнергии, если власти страны продолжат закрывать угольные теплоэлектростанции (ТЭС), заявил Fox News президент ассоциации угольной промышленности штата Западная Вирджиния Крис Гамильтон.

Блэкаут может быть в течение продолжительного времени, сказал он. «Вполне возможно, что мы также будем нормировать потребление электроэнергии», — отметил Гамильтон.

Эксперт уверен, что если эта зима будет холодной, то власти не смогут противостоять погодным условиям.

Ранее президент США Джо Байден отмечал, что угольные ТЭС слишком дорогие, их планируют закрыть по всей стране, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, уточняет телеканал. С 2009 года, когда он стал вице-президентом, число электростанций снизилось с почти 600 до 269 в 2021 году.

В октябре немецкая экологическая организация Urgewald назвала новую угрозу для спасения планеты. Эксперты отметили, что угольная промышленность все еще получает достаточно инвестиций, в то время как уголь считается самым экологически «грязным» топливом.

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Платон Щукин
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