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09:15, 2 декабря 2022Россия

Глава Крыма показал видео с места службы российских военных в Запорожье

Глава Крыма Аксенов показал видео с места службы российских военных в Запорожье

Глава Крыма Сергей Аксенов показал видео с места несения службы российских военных в Запорожской области. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, поездку в этот регион он совершил в сопровождении заместителя министра обороны Тимура Иванова.

«Проинспектировали зону ответственности наших бойцов в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности. Военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями», — рассказал глава Крыма.

Ранее владимирский губернатор Александр Авдеев раскрыл потери среди участников СВО.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ее завершении и достижении всех поставленных целей.

Марк Леонов
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