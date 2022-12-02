Глава Крыма показал видео с места службы российских военных в Запорожье

Глава Крыма Аксенов показал видео с места службы российских военных в Запорожье

Глава Крыма Сергей Аксенов показал видео с места несения службы российских военных в Запорожской области. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, поездку в этот регион он совершил в сопровождении заместителя министра обороны Тимура Иванова.

«Проинспектировали зону ответственности наших бойцов в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности. Военнослужащие из разных регионов передают привет своим родным и близким. Гордимся нашими парнями», — рассказал глава Крыма.

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