Пригожин заявил об осознании ЧВК «Вагнер» границ дозволенного

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» никогда не переходили законы нравственности

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осознают границы дозволенного и никогда их не переходят. Об этом заявил предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«Мы никогда не переходили рамки дозволенного, никогда не притесняли мирное население, всегда спасали от насилия угнетенных, никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций, не переходили и не собираемся переходить законы нравственности», — заявил предприниматель, объясняя, почему США не спешат признавать ЧВК террористической организацией.

Пригожин также посоветовал Вашингтону не будить лихо.

29 ноября Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты изучают возможность признать ЧВК «Вагнер» террористической структурой. Источники отметили, что данным вопросом занимается администрация президента США Джо Байдена.

Пригожин заявил, что ЧВК не попадает ни под один из критериев для подобного решения. Он указал, что в США существует три пункта и девять подпунктов с описанием того, какая организация может быть признана террористической.