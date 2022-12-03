Глава администрации Николаевской области Виталий Ким призвал бизнес работать по ночам

Бизнес призвали работать в ночную смену в Николаевской области. Такое заявление сделал глава администрации региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Он попросил все местные предприятия перейти на ночные смены. Помимо этого, глава региона пригрозил, что если облэнерго продолжит «раздавать» электроэнергию бизнесменам, то компании придется объясняться с СБУ.

Как отмечается, Ким потребовал от специалистов пересмотреть графики подачи электроэнергии, пообещав жителям включать свет на два-четыре часа с перерывом в четыре часа. В заключение чиновник призвал граждан к терпению.

Ранее в Верховной Раде рекомендовали всем жителям Украины запастись едой и водой, а также зарядить телефоны, если снова будут происходить отключения электроэнергии из-за России. Украинские власти не исключают новых атак на инфраструктуру, так что граждане должны быть готовы к ним в любой момент.

В конце ноября стало известно о взрывах в Николаевской области. В тот момент взрывы были слышны в районе города Очакова. Помимо этого, серия взрывов произошла в Одессе. После этого в Одесской области и еще нескольких регионах страны объявили о тревоге.