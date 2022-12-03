Глава офиса Зеленского встретился с Нуланд в Киеве

Глава офиса Зеленского Ермак встретился с заместителем госсекретаря США Нуланд в Киеве

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Киеве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что встреча прошла практически без света, из-за отключения электричества.

«Я поблагодарил Соединенные Штаты Америки, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку», — написал Ермак.

Ранее премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. По его словам, они помогли стабилизировать ситуацию с электричеством.