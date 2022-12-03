Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 3 декабря 2022Мир

Глава офиса Зеленского встретился с Нуланд в Киеве

Глава офиса Зеленского Ермак встретился с заместителем госсекретаря США Нуланд в Киеве

Фото: Telegram-канал / «Андрій Єрмак»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Киеве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что встреча прошла практически без света, из-за отключения электричества.

«Я поблагодарил Соединенные Штаты Америки, президента Джо Байдена и его администрацию, в частности Государственный департамент, а также обе палаты Конгресса и обе партии за поддержку», — написал Ермак.

Ранее премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. По его словам, они помогли стабилизировать ситуацию с электричеством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
В Госдуме высказались о «теневом флоте» для транспортировки нефти
Макрон переговорит с Зеленским перед созвоном с Путиным
Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC 13
Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества
Раскрыт секрет московского дома с розовыми стеклами
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Украине
СБУ опубликовала список попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.