Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:00, 3 декабря 2022Мир

Американец напомнил полиции о себе под постом в соцсетях и был арестован

Полиция поймала американца, напомнившего о себе под постом о разыскиваемых преступниках
Christopher Spaulding

Christopher Spaulding. Фото: Rockdale County Sheriff's Office

Житель американского штата Джорджия Кристофер Сполдинг был арестован полицией после того, как напомнил о себе под постом шерифа со списком самых разыскиваемых преступников. Об этом сообщает Fox News.

В социальных сетях офис шерифа округа Рокдейл опубликовал список находящихся в розыске, который Сполдинг прокомментировал вопросом: «Как насчет меня?» На следующий день полиция ему ответила, что он прав и за ним уже выехали.

Проверка показала, что у американца имеются два ордера на арест за нарушение испытательного срока. Позже полицейские запостили фото с арестованным Сполдингом, подписав ее: «Мы ценим вас за вашу помощь!»

22 ноября сообщалось, что преступник в американском городе Спрингфилд, штат Миссури, пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке и использовал свое свидетельство о рождении, чтобы написать записку с требованием отдать ему деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
Ивлеева рассказала о желании уйти в монастырь
Макрон встретился с Илоном Маском
Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе
Раскрыты подробности о ЧП со взрывом газа в Астраханской области
Тишковец сообщил о редком атмосферном явлении в Москве
Власти Украины предложили снизить потолок цен на нефть в два раза
Минеев рассказал подробности перед отправкой в зону СВО
Германии предрекли новый миграционный кризис зимой
Американец напомнил полиции о себе под постом в соцсетях и был арестован
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.