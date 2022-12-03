Американец напомнил полиции о себе под постом в соцсетях и был арестован

Полиция поймала американца, напомнившего о себе под постом о разыскиваемых преступниках

Житель американского штата Джорджия Кристофер Сполдинг был арестован полицией после того, как напомнил о себе под постом шерифа со списком самых разыскиваемых преступников. Об этом сообщает Fox News.

В социальных сетях офис шерифа округа Рокдейл опубликовал список находящихся в розыске, который Сполдинг прокомментировал вопросом: «Как насчет меня?» На следующий день полиция ему ответила, что он прав и за ним уже выехали.

Проверка показала, что у американца имеются два ордера на арест за нарушение испытательного срока. Позже полицейские запостили фото с арестованным Сполдингом, подписав ее: «Мы ценим вас за вашу помощь!»

22 ноября сообщалось, что преступник в американском городе Спрингфилд, штат Миссури, пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке и использовал свое свидетельство о рождении, чтобы написать записку с требованием отдать ему деньги.