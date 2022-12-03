Правительство ФРГ открестилось от слов об энергетической войне с Россией

В правительстве ФРГ признались, что Россия не ведет со страной энергетической войны

Кабинет министров ФРГ официально открестился от заявлений министра финансов Германии Кристиана Линднера о ведении России против страны энергетической войны. В кабмине признали, что это не так. Сообщение чиновников приводит РИА Новости.

О ведении такой войны министр финансов Германии неоднократно заявлял в своих интервью. По его словам, «цель этой войны — разрушить то, что люди строили десятилетиями».

Как сообщили в кабмине в ответ на официальный на депутатский запрос, с точки зрения права никакой энергетической войны Германии и России нет.

«Термин "энергетическая война" используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей», — приводит агентство сообщение пресс-службы правительства ФРГ.

При этом в немецком правительстве в очередной раз напомнили о действующих в отношении России санкций Евросоюза и самой ФРГ в частности.

При этом об идущей в мире энергетической войне заявляли и в других странах. Так министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что в мире в связи с начинающейся мировой энергетической войной ситуация стала очень серьезной.