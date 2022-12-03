Украинские военные объяснили «маскировку» под гражданских в Донецке

Украинским военным приходилось переодеваться в гражданскую одежду, чтобы ходить в магазин

Украинские военные рассказали, что им приходилось переодеваться в гражданскую одежду, находясь на занятых ВСУ территориях Донецкой Народной Республики. Это было необходимо для передвижений по улицам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству взятый в плен украинский боец Александр Павленко, ему и его сослуживцам запрещали общаться с местными жителями. Из-за негативного отношения местного населения к украинским войскам, военные «маскировались» под гражданских для походов в магазин.

По словам другого пленного, Александра Калиновского, им запрещалось разговаривать с мирными жителями. При этом его подразделению было приказано постоянно находиться одном из домов, не покидая его. «Один раз только в магазин ходили за эти десять дней — и все. Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», — отметил Калиновский.

1 декабря Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. По данным военного ведомства, домой вернулись 50 российских военных. Также уточняется, что обмен был проведен после переговорного процесса.