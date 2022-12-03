Военкор показал последствия попадания снаряда по объекту ВСУ в Краматорске

Военкор Поддубный показал кадры последствий попадания снаряда по объекту ВСУ в Краматорске

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео последствий попадания российского снаряда по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Найденные в сети кадры он разместил в своем Telegram-канале.

На записи видно, что над объектом, который военный корреспондент идентифицировал как цеха машиностроительного завода, где ВСУ ремонтируют технику, поднимается густой черный дым. Автор видео удивляется масштабу разрушений и сильному горению, вызванным взрывом.

«Вот это прилетик», — говорит мужчина за кадром.

При этом, как предположил Поддубный, в цехах не только ремонтировалась техника, но также и размещался личный состав украинской армии.

Ранее военные корреспонденты опубликовали видео последствий ожесточенных боев ВС России и ВСУ за Артемовск (украинское название — Бахмут).