Пригожин оценил появление писем с глазами животных в посольствах Украины

Пригожин заявил, что хамские глупые выходки не в стиле ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал инциденты в украинских посольствах за рубежом. Об этом говорится на странице компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Он указал, что не имеет отношения к отправленным письмам-бомбам или другим оскорбительным вещам и не занимается хамскими глупыми выходками. «Это не наш стиль. ЧВК "Вагнер" действует честно, справедливо и открыто», — заявил предприниматель.

2 декабря посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты с глазами животных внутри, рассказал представитель МИД республики Олег Николенко. По его словам, в ведомстве изучают смысл этого послания. Также дипломат сообщил о вандализме возле резиденции посла в Ватикане и неподтвержденном минировании украинского диппредставительства в Казахстане.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, что в несколько посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. Бомба была спрятана в письме.