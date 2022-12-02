В украинских посольствах пожаловались на окровавленные пакеты с глазами животных

В МИД Украины заявили о поступивших в посольства в Европе пакетах с глазами животных

В посольства Украины в Нидерландах, Польше, Италии и других странах поступили «окровавленные пакеты с глазами животных». Об этом сообщил спикер МИД республики Олег Николенко, передает Telegram-канал Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Он заявил, что в настоящий момент в ведомстве «изучают смысл этого послания». Помимо этого, Николенко пожаловался на вандализм возле резиденции посла в Ватикане и неподтвержденное минирование украинского диппредставительства в Казахстане. Случившиеся инциденты в МИД Украины связывают со «спланированной кампанией террора и запугивания» посольств и консульств республики за рубежом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в ряд посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. До этого в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. Уточнялось, что взрывное устройство было спрятано в письме.