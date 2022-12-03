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22:17, 3 декабря 2022Мир

Введение Западом потолка цен на нефть из России объяснили

Экономист Аббуд: Запад ввел лимит цен на нефть из РФ из-за провала в ограничении экспорта

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Запад пытается установить потолок цен на российскую нефть из-за неспособности ограничить экспорт. Такое мнение РИА Новости выразил профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартуса Зульфикар Аббуд.

«Страны "большой семерки" хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт», — считает он.

По мнению сирийского эксперта, введение потолка цен на российскую нефть является звеном в американской политике сдерживания России.

Аббад отметил, что на Западе не смогли вынудить российскую армию отказаться от защиты национальной безопасности России. «Все эти попытки потерпели провал так же, как и провалились западные экономические меры», — указал он. По мнению Аббада, большинство экономических мер Запада против России «умерли в зародыше».

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать такой потолок цен на свою нефть.

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Марина Совина
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