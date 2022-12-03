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13:42, 3 декабря 2022Силовые структуры

МВД сообщило об обнаружении схрона ВСУ с минами в Херсонской области

В Херсонской области правоохранители нашли схрон ВСУ с минами и гранатами, начата проверка

Фото: телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»

В Херсонской области правоохранительные органы обнаружили схрон в окрестностях поселка Каланчак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

2 декабря полицейские получили оперативную информацию о местонахождении тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате проверки сведения подтвердились.

Из схрона были изъяты 12 противопехотных мин ОЗМ-72 со взрывателями, четыре артиллерийских выстрела и граната РГД-5. Начата работа по установлению причастных к оборудованию тайника.

28 ноября ГУ МВД по Запорожской области сообщило о найденном в Токмаке тайнике с боеприпасами в гараже местного жителя — мужчина состоит в рядах ВСУ. Во время осмотра помещения силовики изъяли гранату, патроны, пакеты дальнобойных и метательных зарядов, гильзы крупнокалиберного орудия в обрезном виде и магазин для автомата. Также в гараже были медаль за участие в «АТО» и защиту Отечества, проукраинская символика и нож с немецкой свастикой.

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Любовь Ширижик
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