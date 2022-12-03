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06:54, 3 декабря 2022Россия

Россиян предупредили о возможном штрафе за вызов полиции

Россиянам объяснили, в каком случае можно получить штраф за вызов полиции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Склянчук напомнил, что в российском законодательстве предусмотрен штраф за ложный вызов полиции. О том, как избежать такого наказания, он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам Склянчука, опасаться штрафа не стоит, если у звонящего в полицию есть хоть малейшее подозрение, что он стал косвенным свидетелем инцидента. Субъективной стороной этого правонарушения является наличие злого умысла.

«Все обращения по телефону 112 фиксируются, и если будут поступать систематические жалобы на пьяные драки или крики в квартире, то это может стать основанием для превентивных действий правоохранительных органов. Базовое правило — лучше позвонить, чем не позвонить», — сказал представитель ОНФ.

Склянчук считает, что уменьшить количество бытовых преступлений в России поможет повышение социальной ответственности граждан. Если бы правоохранительные органы оперативно получали информацию о драках и других ЧП в квартирах, они могли бы эффективнее их предотвращать и, возможно, спасать чьи-то жизни.

При этом эксперт отметил, что штраф за ложный вызов полиции в России установлен символический и составляет от 1000 до 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что в поселке Нижняя Пойма Красноярского края пятиклассник проиграл в бою снежками друзьям, обиделся и вызвал подкрепление по номеру «112». До приезда полиции школьники успели помириться.

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Екатерина Подвигина
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