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00:39, 3 декабря 2022Мир

Госдеп отреагировал на получение Сноуденом российского паспорта

Прайс заявил, что Госдеп знает о сообщениях по поводу получения Сноуденом гражданства РФ
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден. Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Представитель Госдепа США Нед Прайс отреагировал на получение российского паспорта бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс отметил, что в ведомстве знают о сообщениях по поводу получения Сноуденом гражданства России, однако не могут подтвердить, так ли это на самом деле. «Единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России. Этот шаг только формализовал это», — добавил он.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби комментировать получение Сноуденом паспорта РФ отказался. Он напомнил, что в отношении Сноудена в США ведется криминальное расследование и порекомендовал обратиться за комментариями о нем в министерство юстиции.

2 декабря адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что экс-сотрудник американских спецслужб получил российский паспорт и принял присягу. Жена Сноудена также готовится подать заявление на получение основного документа РФ, уточнил адвокат.

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Марина Совина
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