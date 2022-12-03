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17:30, 3 декабря 2022Интернет и СМИ

Собчак впервые после возвращения в Россию появилась на светском мероприятии

Собчак посетила светское мероприятие в Москве впервые после возвращения в Россию

Фото: Кирилл Каллиников / Reuters

Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в московском кинотеатре впервые после возвращения в Россию. Об этом сообщает «МК».

Журналистку сопровождал супруг Константин Богомолов. Она сменила прическу и цвет волос, теперь у нее каре орехового оттенка.

Издание отмечает, что Собчак вела себя как обычно, общаясь со звездными гостями, улыбалась, но присутствующие заметили, что она нервничает и выглядит крайне сосредоточенной.

17 ноября телеведущая принесла извинения директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову за своих коллег, арестованных по делу о вымогательстве у него 11 миллионов рублей. Она добавила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев также искренне сожалеют о произошедшем.

После их задержания появилась информация, что Собчак тоже может стать фигуранткой дела. Она покинула Россию, но спустя некоторое время вернулась, а постановление в отношении нее следователем было отменено.

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Любовь Ширижик
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