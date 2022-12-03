Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:55, 3 декабря 2022Интернет и СМИ

В США назвали условие прекращения поставок оружия Украине

Автор TAC Бьюкенен заявил, что США прекратят поставки Киеву, если риски перевесят выгоду

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

США прекратят поставки оружия Украине, если окажется, что риски эскалации перевесят интересы Вашингтона. Такое условие назвал автор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен.

Обозреватель указал, что на Западе оказалось слишком много сторонников эскалации конфликта. Особенно ярко, по его мнению, это проявилось после падения ракет в Польше. Ожидается, что до того, как контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам в январе, демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении 38 миллиардов долларов Украине.

При этом Бьюкенен понадеялся, что политики наконец станут больше задумываться об интересах собственной страны. «Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — написал обозреватель TAC. По его словам, если Украина и дальше хочет продолжать эскалацию, это придется делать без боеприпасов США.

Материалы по теме:
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО. Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
16 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

20 ноября стало известно, что США с конца февраля 2022 года поставили Украине 236 артиллерийских систем. В частности, следовало из данных Госдепа, Вооруженные силы Украины получили 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 минометов.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что США в скором времени будут готовы замедлить курс поставок технологического оружия на Украину из-за истощения собственных запасов. Он допустил, что американцы начнут экспортировать Киеву менее качественные виды вооружений или же вовсе замедлят поставки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прибывшем на Украину польском спецназе
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
В России выявили 6669 новых заболевших COVID-19
Раскрыт способ найти баланс между работой и личной жизнью
Сербы пожаловались на провокацию капитана сборной Швейцарии в матче ЧМ-2022
Минкульт Украины оценил возможность передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ
Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову заключили под стражу
Российский «Град» передадут ВМФ до конца года
Власти Москвы рассказали о проектах по поддержке людей с инвалидностью
Россия сообщила о готовности заместить украинское зерно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.