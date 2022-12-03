В США назвали условие прекращения поставок оружия Украине

Автор TAC Бьюкенен заявил, что США прекратят поставки Киеву, если риски перевесят выгоду

США прекратят поставки оружия Украине, если окажется, что риски эскалации перевесят интересы Вашингтона. Такое условие назвал автор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен.

Обозреватель указал, что на Западе оказалось слишком много сторонников эскалации конфликта. Особенно ярко, по его мнению, это проявилось после падения ракет в Польше. Ожидается, что до того, как контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам в январе, демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении 38 миллиардов долларов Украине.

При этом Бьюкенен понадеялся, что политики наконец станут больше задумываться об интересах собственной страны. «Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — написал обозреватель TAC. По его словам, если Украина и дальше хочет продолжать эскалацию, это придется делать без боеприпасов США.

20 ноября стало известно, что США с конца февраля 2022 года поставили Украине 236 артиллерийских систем. В частности, следовало из данных Госдепа, Вооруженные силы Украины получили 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 минометов.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что США в скором времени будут готовы замедлить курс поставок технологического оружия на Украину из-за истощения собственных запасов. Он допустил, что американцы начнут экспортировать Киеву менее качественные виды вооружений или же вовсе замедлят поставки.