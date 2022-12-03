США допустили возможность нападения Пекина на Тайвань

В США допустили потенциальную возможность боевых действий Пекина против Тайваня

Власти США допускают потенциальную возможность боевых действий Пекина против Тайваня. Об сообщила первый заместитель госсекретаря Америки Уэнди Шерман на семинаре, посвященном Индо-Тихоокеанскому региону. Ее слова приводит РИА Новости.

Шерман отметила, что администрация США прилагает усилия, чтобы не допустить такого развития событий. Мнение о возможности военных действий она объяснила тем, что председатель КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над страной после последнего партийного съезда. «Он заявил, что собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Он надеется сделать это мирным путем, но он сказал весьма прямолинейно, что если ему понадобится применить силу, то он ее применит», — высказалась политик.

Усилия США, по ее словам, направлены на убеждение Китая не двигаться в этом направлении, а также на поддержку Тайваня, чтобы у него были средства для самозащиты.

Ранее был назван «подлый» способ победы Китая над США. Обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс считает, что вооруженные силы Америки мало что смогут сделать против КНР в западной части Тихого океана без обильных и регулярных поставок топлива, боеприпасов и продовольствия.