Кандидат в Сенат США Саре заявила, что американцы хотят хороших отношений с Россией

Независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре заявила о желании граждан страны поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом она заявила на пресс-конференции «Общественной службы новостей».

«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром», — сказала Саре. По ее словам, СМИ в США находятся под контролем и «поддерживают свое видение и имидж, которые сейчас на повестке».

Американский политик назвала «показательным и удивительным эпизодом» выборы на острове Тайвань. «Люди массово шли голосовать, потому что они искренне против войны с Китаем», — пояснила она.

В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что охота за российскими гражданами, которая уже ведется по линии спецслужб США, будет только расширяться. Она заверила, что подобные действия не останутся без ответа.