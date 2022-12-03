Боррель назвал количество обучающихся в рамках миссии ЕС солдат ВСУ

Боррель заявил, что на данный момент в рамках миссии ЕС обучаются 1100 солдат ВСУ

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель назвал количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучающихся в рамках европейской миссии. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Борреля, на данный момент обучение проходят 1100 украинских солдат. Он отметил, что европейская миссия «достигла полной операционной мощности», а военных будут подготавливать в соответствии с потребностями украинской армии.

Помимо этого, Боррель рассказал, что ЕС выделил еще 16 миллионов евро для закупки летального вооружения в целях подготовки военных.

Тренировочная миссия Евросоюза для военных ВСУ начала свою работу 15 ноября. Командовать ей назначен директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.