Минфин США предложил России выбор в вопросе торговли нефтью

Минфин США: Россия может продавать нефть по лимиту цен через G7 или снизить объем продаж

У России есть выбор в условиях утвержденного потолка цен на нефть. Об этом говорится в заявлении Минфина США, размещенном на сайте ведомства.

По мнению США, Москва может либо торговать нефтью в рамках установленного лимита через поставщиков услуг стран «Большой семерки» (G7), либо ограничить объем продаж, работая вне G7. При этом в Минфине утверждают, что лишь первый вариант позволит России оставаться на мировом рынке, поскольку ей будут доступны «лучшие в своем классе услуги G7» по страхованию и перестрахованию судов и грузов. В противном случае Москва может положиться на «поставщиков услуг вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен».

3 декабря страны G7 и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупредил, что если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся. Кроме того, по его словам, решение о потолке цен приведет к существенной дестабилизации рынка.