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02:40, 3 декабря 2022Мир

Глава Минфина США назвала следствия потолка цен на нефть из России

Глава Минфина США заявила, что потолок цен на нефть из РФ предотвратит перебои в поставках
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала следствия введения потолка цен на нефть из России. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Йеллен, это решение предотвратит перебои в глобальных поставках, а также обеспечит поток более дешевой нефти из России на глобальные рынки. Она добавила, что лимит цен будет «особенно» выгоден странам с низким и средним доходом.

2 декабря Европейский союз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть. По информации агентства Bloomberg, речь идет о 60 долларах за баррель. Позже с потолком на российскую нефть определились страны «Большой семерки» (G7) и Австралия. Они также установили его на уровне 60 долларов.

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Марина Совина
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