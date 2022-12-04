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22:39, 4 декабря 2022Экономика

Германия призвала Индию поддержать потолок цен на российскую нефть

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия рассчитывает, что Индия поддержит потолок цен на нефть РФ
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в преддверии визита в Дели, ее слова приводит издание The Hindu.

Министр иностранных дел отметила, что страна призывает партнеров ввести санкции, однако понимает, что многие государства имеют различные экономические ограничения. Она указала на важность совместной работы для уменьшения экономической зависимости от «авторитарных режимов».

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Бербок пояснила, что Европа с самого начала стремилась ограничить последствия санкций для третьих стран, одним из таких решений стало ограничение цен на поставки российской нефти.

По словам главы МИД Германии, потолок цен направлен на то, чтобы избежать дефицита поставок и роста стоимости энергоресурса для зависящих от него государств.

Бербок подчеркнула, что партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально, имея в виду покупку нефти ниже установленного предела.

Ранее 4 декабря Евросоюз (ЕС) опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России. Цена за баррель указана на уровне 60 долларов. Также запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят или были экспортированы из России.

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Марина Совина
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