В Европе призвали к «ядерному варианту» в отношении США

Евродепутат Фербер призвал к «ядерному варианту» в отношении США из-за закона IRA

Еврокомиссия должна будет перейти к жесткому курсу в отношении США из-за подписанного американским президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA). С таким призывом выступил евродепутат Маркус Фербер, передает Berliner Morgenpost.

По словам парламентария, в случае отсутствия со стороны Вашингтона подвижек в дискуссионном вопросе странам Европы следует «выложить на стол все инструменты для пыток» и активировать меры по защите торговли.

Фербер отметил, что жесткий курс подразумевает «ядерный вариант», что совершенно нежелательно в нынешней ситуации. При этом разочарование против протекционистской политикой Соединенных Штатов велико и грозит ухудшением и так сложной экономической ситуации.

Ранее Байден признал несовершенство закона IRА, который возмутил Европу, но отказался за него извиняться. «США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться. Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — подчеркнул глава Белого дома.