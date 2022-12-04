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04:53, 4 декабря 2022Экономика

Евросоюз опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть

Евросоюз опубликовал в журнале решение о потолке цене на нефть из России в $60 за баррель

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря. При этом новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.

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Марина Совина
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