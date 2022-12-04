В Госдуме оценили планы Киева по срыву транзита аммиака

Депутат Новиков заявил, что планы Киева по срыву транзита аммиака говорят о неадекватности

Планы киевских властей по срыву инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, говорят об их неадекватности. Так информацию о готовящейся украинской стороной провокации оценил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.

«Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется [президентом Украины Владимиром] Зеленским… Что касается ситуации с аммиаком, с его транспортировкой — это все события того же ряда», — заявил депутат.

При этом он посоветовал представителям властей Украины, в том числе лидеру страны, а также всем тем, кто так или иначе определяет политический курс Киева, одуматься.

О том, что киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе, стало известно ранее 4 декабря. Отмечалось, что провокация была спланирована британскими спецслужбами.