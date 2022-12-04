Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 4 декабря 2022Россия

В Госдуме оценили планы Киева по срыву транзита аммиака

Депутат Новиков заявил, что планы Киева по срыву транзита аммиака говорят о неадекватности

Фото: Shutterstock

Планы киевских властей по срыву инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, говорят об их неадекватности. Так информацию о готовящейся украинской стороной провокации оценил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.

«Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется [президентом Украины Владимиром] Зеленским… Что касается ситуации с аммиаком, с его транспортировкой — это все события того же ряда», — заявил депутат.

При этом он посоветовал представителям властей Украины, в том числе лидеру страны, а также всем тем, кто так или иначе определяет политический курс Киева, одуматься.

О том, что киевские власти планируют сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака из Тольятти в Одессу, взорвав хранилища в украинском городе, стало известно ранее 4 декабря. Отмечалось, что провокация была спланирована британскими спецслужбами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Разведчик спецназа увидел повышение уровня взаимодействия в войсках России
В США назвали способные остановить конфликт на Украине два слова
В США заявили о надвигающемся на Запад историческом фиаско из-за России
В Госдуме оценили планы Киева по срыву транзита аммиака
Тишковец сообщил о рекордном за 68 лет атмосферном давлении в Москве
Минприроды назвало основную версию массовой гибели тюленей в Дагестане
В восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога
Разведка Греции устроила слежку за высокопоставленными военными
Девочку-подростка заподозрили в убийстве шестилетнего брата в Подмосковье
В ДНР рассказали о новых потерях ВСУ в боях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.