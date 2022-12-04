Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

ЦАХАЛ заявила, что наносит удары по целям в секторе Газа в ответ на пуск ракеты по Израилю

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Подробности в сообщении не приводятся. Предположительно, это стало ответом на пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

Также отмечается, что на юге Израиля в районе населенных пунктов Шломит и Бней-Нецарим вновь сработали сирены воздушной тревоги. Они расположены рядом с южной частью сектора Газа, у самой границы с Египтом.

Вечером в субботу, 3 декабря, в ряде регионов на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. По информации ЦАХАЛ, с территории сектора Газа была выпущена ракета. Сообщалось, что снаряд упал в открытой местности неподалеку от города Нахаль-Оз, не причинив ущерба. Системы противовоздушной обороны (ПВО) при этом задействованы не были.

В начале августа Израиль провел операцию «Рассвет» против радикального палестинского движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.