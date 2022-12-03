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21:37, 3 декабря 2022Мир

Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

ЦАХАЛ: одна ракета выпущена из сектора Газа в сторону Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сирены воздушной тревоги сработали в ряде регионов на юге Израиля. По информации ЦАХАЛ, с территории сектора Газа была выпущена ракета. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя Вооруженных сил (ВС) Израиля.

По данным издания, ракета упала в открытой местности неподалеку от города Нахаль-Оз, не причинив ущерба. Системы противовоздушной обороны (ПВО) при этом задействованы не были.

Ранее сообщалось, что Израиль обстрелял сектор Газа. Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, это стало ответом на предпринятые ранее попытки радикалов запустить ракеты по израильской территории.

В начале августа Израиль провел операцию «Рассвет» против радикального палестинского движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.

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Марина Совина
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