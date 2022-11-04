Израиль обстрелял сектор Газа
Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток радикалов запустить ракеты по израильской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в южных районах Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Предупреждение о возможной воздушной атаке было объявлено в населенных пунктах Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.
После этого пресс-слуба ЦАХАЛ сообщила, что израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа по территории Израиля.
Это первый подобный случай с момента окончания операции «Рассвет», которую израильские военные проводили против радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) с 5 по 7 августа.