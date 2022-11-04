Израиль обстрелял сектор Газа

ЦАХАЛ сообщил, что наносит удары по сектору Газа в ответ на запуск ракеты по Израилю

Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток радикалов запустить ракеты по израильской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в южных районах Израиля на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги. Предупреждение о возможной воздушной атаке было объявлено в населенных пунктах Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.

После этого пресс-слуба ЦАХАЛ сообщила, что израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету, выпущенную из сектора Газа по территории Израиля.

Это первый подобный случай с момента окончания операции «Рассвет», которую израильские военные проводили против радикального движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) с 5 по 7 августа.