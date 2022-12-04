Италия почти перестала закупать российский газ

Импорт газа из России в Италию сократился в октябре почти на 99% относительно 2021 года

Власти Италии в октябре закупили 31 миллион кубометров российского газа, что на 98,7 процента меньше относительно октября 2021 года. Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

По информации издания, в октябре прошлого года Италия импортировала 2,29 миллиарда кубометров российского газа. Сокращение объема поставок оправдано тем, что в октябре 2022 года на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребила на 1,35 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

Как отмечает газета, всего за первые 10 месяцев 2022 года Италия импортировала 60,8 миллиардов кубометров. Большая часть поступила из Алжира — 19,3 миллиарда кубометров. Отмечается, что в том числе из-за этого страна почти перестала закупать российский газ.

Ранее ЕК предложила установить предельную цену на импортируемый в страны ЕС газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или около 3 тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу. Отмечалось, что ограничение будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Во избежание дисбаланса уровень цен на рынке предлагалось корректировать автоматически.

