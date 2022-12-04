Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:51, 4 декабря 2022Интернет и СМИ

Блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции

Выдворенный из России блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции

Кадр: nekoglai / YouTube

Блогер Николай Лебедев (Некоглай) записал видео в YouTube, в котором рассказал о своем задержании и избиении в полиции.

По его словам, сотрудники полиции сначала потребовали от него прочитать извинения, а затем после отказа устроили жесткое избиение с унижениями, и в том числе пытались посадить на бутылку кока-колы.

«3 человека в форме надели на меня наручники, завели меня в маленькую комнату четвертого этажа Пресненского отдела 9 ноября в 8 часов вечера и начали забивать меня просто как собаку», — заявил Лебедев.

Он отметил, что все записывали на видео и «отправляли куда-то на подтверждение». Затем ему поступили угрозы, что если он кому-то расскажет о произошедшем в отделе, то видео будет выложено в сеть. В качестве доказательства блогер показал справку из травмпункта и рассказал об условиях содержания в миграционном центре.

В начале ноября Николая Лебедева задержала полиция после того, как он опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты. Позже Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии. 24 ноября стало известно, что Некоглай был выдворен из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
В ДНР сообщили о 20 обстрелах ВСУ Донецка за сутки
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников военным на Украину
В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа
Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.