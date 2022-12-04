Выдворенный из России блогер Некоглай рассказал о своем задержании и избиении в полиции

Блогер Николай Лебедев (Некоглай) записал видео в YouTube, в котором рассказал о своем задержании и избиении в полиции.

По его словам, сотрудники полиции сначала потребовали от него прочитать извинения, а затем после отказа устроили жесткое избиение с унижениями, и в том числе пытались посадить на бутылку кока-колы.

«3 человека в форме надели на меня наручники, завели меня в маленькую комнату четвертого этажа Пресненского отдела 9 ноября в 8 часов вечера и начали забивать меня просто как собаку», — заявил Лебедев.

Он отметил, что все записывали на видео и «отправляли куда-то на подтверждение». Затем ему поступили угрозы, что если он кому-то расскажет о произошедшем в отделе, то видео будет выложено в сеть. В качестве доказательства блогер показал справку из травмпункта и рассказал об условиях содержания в миграционном центре.

В начале ноября Николая Лебедева задержала полиция после того, как он опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты. Позже Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии. 24 ноября стало известно, что Некоглай был выдворен из России.