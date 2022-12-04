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00:39, 4 декабря 2022Россия

В Госдуме предупредил о последствиях участия Запада в конфликте на Украине

Слуцкий: участие Запада в конфликте на Украине может привести к боевым действия на орбите

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам парламентария, игнорирование предупреждений Москвы может привести к боевой активности на околоземной орбите. При таком развитии конфликта коммерческие гражданские спутники станут «совершенно законными целями для ответного поражения», утверждает Слуцкий.

Депутат напомнил, что передача данных Вооруженным силам Украины (ВСУ) с помощью аппаратов низкоорбитальной группировки «грубо и цинично» нарушает международные соглашения по мирному космосу, включая договор о принципах использования космического пространства.

Ранее Слуцкий назвал обвинения Киева в адрес военных России лицемерной «попыткой оправдания палачей по методичкам США». «Киев, обвиняя в вероломстве и нарушении "законов войны" расстрелянных российских пленных, идет прямо по американским шаблонам», — отметил представитель Госдумы.

Марина Совина
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