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17:26, 4 декабря 2022Бывший СССР

В Нацполиции сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом

В Нацполиции заявили, что в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, утверждают в главном управлении Национальной полиции региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Удары наносились по Купянскому району Харьковской области. Помимо этого, как отмечается, обстрелам «в очередной раз» подвергся Волчанский район. В итоге были повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура. Более подробно в ведомстве о произошедшем не рассказали.

Ранее стало известно, что в восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили сначала в Харьковской области, а затем — в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после инцидента с Крымским мостом.

1 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры — это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Позднее премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. На восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры необходимо 203 миллиона долларов.

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Варвара Кошечкина
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