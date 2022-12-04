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15:57, 4 декабря 2022Спорт

Бывший тренер «Спартака» назвал преимущество футбола в США над российским

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что сборная США по футболу сильнее России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборные США и России по футболу. Его слова приводит Sport24.

Тренер заявил, что сборная США сильнее отечественной команды, так как в России нет методической работы в академиях и отлаженной схемой развития футболистов. Он обратил внимание на то, что в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов. «России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», — подчеркнул Рианчо.

Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где проиграла команде Нидерландов со счетом 3:1. Россия не принимала участия в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Лучшим результатом сборной России на чемпионатах мира стал выход в четвертьфинал домашнего турнира в 2018 году. Лучшим достижением американцев является бронза на чемпионате мира-1930.

Анастасия Борисова
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