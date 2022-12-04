Телескоп Уэбба впервые запечатлел облака на Титане

Ученые НАСА получили сделанные телескопом Уэбба снимки облаков на Титане

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил первые изображения крупнейшего спутника Сатурна Титана, на которых запечатлены метановые облака. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте НАСА.

Снимки были сделаны камерой ближнего инфракрасного спектра NIRCam, благодаря чему астрономы выявили яркие детали нижних слоев атмосферы сквозь оптически непрозрачную дымку. Сначала было обнаружено большое светлое пятно в северном полушарии Титана, которое специалисты идентифицировали как облако, а затем ученые заметили второе облако. Это подтвердило предсказание компьютерных моделей, согласно которому углеводородные облака активно образуются к концу лета, когда поверхность Титана нагревается солнечными лучами.

Фото: NASA / ESA / CSA / W. M. Keck Observatory / A. Pagan (STScI) / Webb Titan GTO Team.

Дополнительные наблюдения, проведенные обсерваторией Кека двумя днями позже, позволили астрономам проследить за тем, как перемещаются обнаруженные «Уэббом» метановые облака и меняют ли они свою форму. Полученные изображения показали, что облако А перемещалось в поле зрения слева направо, по направлению вращения спутника, тогда как облако В либо рассеивалось, либо скрывалось за лимбом — видимым краем диска Титана.

Астрономы отмечают, что они не уверены полностью, действительно ли облака, обнаруженные «Кеком», являются те же самыми облаками, что запечатлел «Уэбб», поскольку атмосфера Титана столь же изменчива, как и атмосфера Земли. Однако наблюдения подтверждают наличие на спутнике Сатурна сезонных погодных условий.

Ученые также планируют изучить спектры, собранные спектрографом ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и инструментом среднего инфракрасного диапазона (MIRI), чтобы определить химический состав нижних слоев атмосферы и поверхности Титана. Ожидается, что данные MIRI позволят астрономам изучить еще более обширную часть спектра Титана, включая некоторые длины волн, которые раньше не регистрировались. Это даст информацию о сложных газах в атмосфере спутника, а также поможет выяснить, почему Титан является единственной луной в Солнечной системе, имеющей плотную атмосферу.