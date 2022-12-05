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18:00, 5 декабря 2022Россия

Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева

Песков: Путин отметил важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин акцентировал важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью страны, на фоне продолжающихся угроз со стороны Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, вице-премьер Марат Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению дорожного полотна Крымского моста, сколько человек было задействовано. «Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту», — рассказал Песков.

Ранее появилось видео, на котором президент России Владимир Путин проезжает на машине по Крымскому мосту. На ролике видно, как глава государства управляет авто и общается с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Путин интересуется, где проводились ремонтные работы.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Сергей Истомин
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