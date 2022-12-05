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19:21, 5 декабря 2022Наука и техника

Корабли с «Калибрами» вышли в море для отработки морского боя

Отряд МРК и ракетных катеров Балтийского флота вышел в море для отработки морского боя

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Малые ракетные корабли (МРК) и ракетные катера Балтийского флота вышли в море для отработки противокорабельной и противовоздушной обороны и розыгрыша учебного морского боя. Пять кораблей отряда являются носителями крылатых ракет «Калибр», сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для выполнения задач по предназначению. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли "Одинцово", "Зеленый Дол", "Советск", "Мытищи", "Серпухов", "Пассат", "Ливень", "Гейзер", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в назначенном районе Балтийского моря корабли отработают противовоздушную и противокорабельную оборону, разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника и проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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Также экипажи отработают совместные электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника и выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.

В ноябре стало известно, что МРК «Град» проекта 21631 «Буян-М» приступил к государственным испытаниям в морских полигонах Балтийского флота.

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Даниил Иринин
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