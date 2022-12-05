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02:38, 5 декабря 2022Экономика

Российские банки обяжут внедрить аналог Apple и Google Pay

«Коммерсантъ»: российские банки обяжут внедрить аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

К концу апреля 2023 года российские банки обяжут создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Национальной системы платежных карт (НСПК), который направили банкам РФ.

Так, с 25 апреля 2023 года банкам-эквайрерам будет необходимо обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты с платежной системой «Мир».

Как рассказала глава Национального платежного совета Алма Обаева, технология не требует дефицитных чипов и относительно дешева с точки зрения запуска. Однако неизвестно, когда прием платежей через QR-код станет доступен в торговых точках. Причина в том, что НСПК не может обязать компании вводить эту систему.

Использование Google Pay и Apple Pay стало невозможно с конца февраля, когда западные компании ввели санкции против российских банков.

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Марина Совина
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