Россиянин из ревности облил женщину кипящим бульоном
Житель Старого Оскола Белгородской области приревновал 43-летнюю сожительницу и облил ее кипящим бульоном. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.
Россиянин устроил скандал, после чего схватил с плиты кастрюлю и вылил содержимое на женщину. Пострадавшая россиянка смогла самостоятельно добраться до больницы.
Медики диагностировали у нее термические ожоги 15 процентов поверхности тела. В отношении 44-летнего мужчины возбудили дело по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Глазове 27-летняя внучка попыталась заживо сжечь бабушку из-за нравоучений. Пенсионерка получила тяжелые ожоги, но ее смогли спасти.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.