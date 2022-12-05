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10:59, 5 декабря 2022Россия

Стало известно о смерти чеченского блогера в Швеции

Соратники чеченского оппозиционного блогера Абдурахманова сообщили о его гибели в Швеции

Кадр: ABU-SADDAM SHISHANI [LIVE] / YouTube

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов погиб. Об этом в понедельник, 5 декабря, со ссылкой на его соратников сообщает Telegram-канал «Радио Свобода» (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Так, стало известно, что Абдурахманов был убит в Швеции, где скрывался и ранее получил политическое убежище.

Официальных комментариев от шведских властей по поводу случившегося пока не поступало.

Абдурахманов находился на территории Швеции с осени прошлого года. Блогер вынужденно покинул Россию в 2015-м из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов был известен своей критикой в адрес чеченских властей, а также выступал за независимость региона и отделение его от России.

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Варвара Кошечкина
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