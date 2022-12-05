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13:03, 5 декабря 2022Россия

Кремль высказался о влиянии антироссийский санкций

Пресс-секретарь Песков заявил, что в России идет процесс адаптации к санкциям

Фото: Avi Richards / Unsplash

Санкции принесли России определенные проблемы, но они не критичного характера. Об их влиянии высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, в стране идет процесс адаптации к санкциям. Комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что эффективность ограничений в отношении России растет, Песков рассказал, что санкции для Запада также вредны.

«Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эффективность введенных против России санкций только возрастает. Европейский союз, по его словам, не планирует снимать со страны ни одно ограничение, если та попытается диктовать условия мирного соглашения с Украиной.

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Сергей Истомин
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