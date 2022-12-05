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15:57, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Днепропетровске сообщили о взрывах

«Страна»: жители Днепропетровска услышали мощные взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Кадр: видео Telegram-канал «Политика Страны»

Жители Днепропетровска услышали мощные взрывы после того, как власти объявили воздушную тревогу в области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналисты публикуют фотографии пролетающих ракет над разными населенными пунктами региона.

В самом Днепре на небе видны следы от работы систем противовоздушной обороны. Достигли ли целей российские воздушные удары, из-за которых была объявлена тревога, пока не уточняется.

Ранее, днем 5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Сирены были включены на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Она также сработала в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, части Запорожской области.

Вскоре сирены зазвучали в Киеве, Винницкой и Житомирской области. Объявили тревогу на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Вскоре стало известно о мощных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, городе Кременчуге Полтавской области, а также в Одессе.

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Алевтина Запольская
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