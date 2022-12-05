Путину доложили о восстановлении Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Путину о восстановлении Крымского моста

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о восстановлении объекта ему доложил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом сообщает ТАСС.

Прибыв на место, российский лидер сел за руль и проехал по мосту.

Ранее стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, восстановлено. Перезапуск транспорта после проведения дорожных работ на указанном участке провели в понедельник, 5 декабря, в 10:50.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта.